San Sebastián de los Reyes incorpora herramientas tecnológicas a sus planteles educativos

La jornada, impulsada por el Gobierno Bolivariano de Aragua, reunió a directores y representantes del sector educativo para analizar los desafíos de las instituciones y brindar herramientas orientadas a su gestión

CIUDAD MCY.- Un encuentro con directores de las instituciones educativas del municipio San Sebastián de los Reyes permitió abordar los principales retos de cada territorio y recoger propuestas orientadas a atender las necesidades de los planteles, durante una jornada que también contempló la entrega de equipos tecnológicos para apoyar la gestión administrativa escolar.

La actividad, encabezada por la comisionada institucional del Gobierno Bolivariano de Aragua, para la municipalidad, Rosa Espejo, reunió a representantes de las instituciones educativas en un espacio de intercambio que incluyó la presentación de planteamientos vinculados con el funcionamiento de los centros educativos.

La dotación tecnológica fue entregada en nombre de la presidenta Delcy Rodríguez; el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con la finalidad de brindar herramientas que faciliten las labores administrativas desarrolladas en los planteles durante el año escolar.

Es importante mencionar que la entrega forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Bolivariano de Aragua para acompañar la gestión de los centros educativos y atender, desde el territorio, las particularidades y desafíos identificados por sus equipos directivos.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA @GOBIERNOSANSEBASTIAN