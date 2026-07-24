Voluntarido por la Vida forma a 250 personas en Ocumare de la Costa de Oro

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la preparación comunitaria ante situaciones de contingencia, un grupo de 250 ciudadanos del municipio de Ocumare de la Costa de Oro completó exitosamente la capacitación para integrarse al programa Voluntariado por la Vida. La actividad se realizó en las instalaciones de la cancha del pueblo de Cata y contó con la instrucción del personal de Protección Civil y Administración de Desastres (PC).

Cabe destacar que, esta jornada se llevó a cabo siguiendo orientaciones de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes han estado al frente en la formación de estos grupos luego del doblete sísmico que sacudió al país el pasado mes de junio.

En torno a esta actividad, el alcalde del municipio Wilmer Leal, informó que esta iniciativa nació en el estado Aragua con el objetivo de dotar a la población de herramientas necesarias para la atención oportuna de urgencias y emergencias luego de este tipo de acontecimientos.

Durante la jornada, los capacitadores abordaron técnicas de actuación frente a terremotos, incendios estructurales y alertas de tsunami, entre otras posibles eventualidades. La instrucción se estructuró sobre la base de las destrezas individuales de los participantes, lo que permitirá asignar roles específicos según las habilidades de cada uno al momento de prestar auxilio a terceras personas.

«Esta formación permite que nuestro territorio cuente con personas preparadas para actuar ante cualquier acontecimiento que ocurra en Ocumare, en el estado

Aragua o en cualquier parte del país. Sobre la base de las capacidades de cada voluntario, 0 determinó la acción a tomar para responder con eficiencia», destacó el alcalde Leal.

La jornada contó con la presencia del coordinador del programa, Lipson Ferrer quien respaldó la incorporación de este contingente formado por Protección Civil a fin de consolidar en Costa de Oro un sistema de respuesta rápida y prevención ciudadana.

PRENSA ALCALDÍA OCO

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