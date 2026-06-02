Realizada colocación de asfalto en caliente en vías de Lamas

Las labores de rehabilitación en la concurrida vía permitirá restaurar la capa rodante y garantizará una circulación vehicular más fluida y segura

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por recuperar la infraestructura urbana continúa marchando a paso firme los trabajos de bacheo y pavimentación en el municipio José Ángel Lamas.

La obra, enmarcada en la Segunda Transformación (2T), Ciudades Mas Humanas para el Buen Vivir, es una estrategia del Ejecutivo Nacional y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en un esfuerzo por construir vías óptimas para el seguro desplazamiento.

​En esta oportunidad, la cuadrilla de la Alcaldía se desplegó en la calle Martin Rojas, del sector El Estadio, donde con maquinaria pesada ejecutan labores correspondientes para la correcta colocación del asfalto en caliente.

Esta rehabilitación en la concurrida vía permitirá restaurar la capa rodante y garantizará una circulación vehicular más fluida y segura.

​Este trabajo forma parte del Plan de mantenimiento vial que direcciona la vocera del Pueblo de Aragua como una muestra del compromiso con el desarrollo urbano que elevara la calidad de vida de todos los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA