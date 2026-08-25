GBA intensifica montaje del puente de Guerra en la Troncal 11

La Gobernadora Sánchez superviso las labores de maniobra y al mismo tiempo informó que las maniobras continúan sin descanso y de manera progresiva

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios que se desplazan por la Troncal 11, arteria vial estratégica que conecta al estado Aragua con el estado Guárico, el Gobierno Bolivariano de Aragua intensifica los trabajos para la construcción del puente de Guerra del Pao, en San Sebastián de los Reyes.

​Las maniobras se ejecutan bajo las orientaciones de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y del vicepresidente de Obras Públicas, Juan Luces, en articulación constante con la vocera de la Aragüeñidad , Joana Sánchez.

​Durante una inspección en el sitio, Sánchez constató la recepción del material estructural enviado por el Gobierno Nacional y supervisó el despliegue técnico acompañada por la directora regional del Ministerio de Obras Públicas, Anacarina Orihuela, y la comisionada institucional del Ejecutivo regional en la jurisdicción, Rosa Espejo.

«Agradecemos la respuesta inmediata de nuestra presidenta Delcy Rodrifuez y del vicepresidente de Obras Públicas y Servicios. Hoy ha llegado la estructura correspondiente a un puente de guerra para la Troncal 11 garantizando así la movilidad de nuestro pueblo», precisó Sánchez.

Asimismo, la mandataria hizo un llamado a los conductores y transportistas a mantener la precaución y respetar las señalizaciones en los desvíos temporales habilitados mientras se ejecutan las maniobras pesadas.

«Informamos a toda la colectividad que los trabajos no se han detenido en ningún momento; las labores siguen de manera ininterrumpida para garantizar soluciones definitivas», enfatizó.

​La pronta puesta en funcionamiento de esta estructura metálica permitirán reactivar de forma fluida el flujo comercial, el transporte de carga pesada y el traslado de producción agrícola entre los municipios del sur de Aragua y las regiones vecinas, dinamizando la economía local.

IRENE RODRÍGUEZ| CIUDAD MCY

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