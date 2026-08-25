SABA desplegó jornada de vacunación antirrábica para mascotas de Libertador

Los proteccionistas atendieron a 146 de forma efectiva para garantizarle bienestar y protección a los caninos y felinos que hacen vida en la localida

CIUDAD MCY.- El equipo del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), desplegó un operativo especial en el municipio Libertador donde realizaron la colocación de vacunas y consultas veterinarias especializadas a los animales de la jurisdicción.

La iniciativa orientada por la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez y el Diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández tiene como objetivo brindarle una atención integral a los animales comunitarios y de compañía para garantizarle protección.

En este despliegue, los proteccionistas realizaron la aplicación dela vacuna antirrábica a los caninos y felinos mayores de cuatro meses de edad, dándole cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación Antirrábica para prevenir la rabia y fomentar la tenencia responsable.

De igual manera, los profesionales brindaron los servicios gratuitos de curas de heridas, limpieza de orejas, cortes de uñas y desparasitación.

José Miguel Hernández , técnico en salud animal indicó que la iniciativa busca prevenir focos de rabia.

«Hemos atendido 146 animales quien han recibido la dosis antirrábica , tambien aprovechamos este momento para orientar a los tutores de proteger a sus mascotas y participar en actividades de formación sobre bienestar animal».

ANIMALES ATENDIDOS

La jornada veterinaria ademas de brindar atención garantizada a los animales , ofreció tranquilidad a las familias ragüeñas quiénes constataron que las vacunas protegerán a los consentidos de cuatro patas.

Marinny Reina llevó a su compañero Fabián quién es un husky siberiano el cual fue atendido con amor y cuidado adecuados.

«Lo traje para que lo vacunen y le corten las uñitas, me parece muy bonita esta iniciativa ya que a nuestros peluditos también hay que darles amor y cariño, y tratarlos con mucha importancia, porque son miembros de nuestro hogar».

Finalmente, Marbel Gutiérrez agregó que el operativo le permiten ahorrar dinero y mantener a sus mascotas al día.

«Traje a mi perrita y la atendieron muy bien , le aplicaron la vacuna antirrábica, la desparasitaron y ademas de eso le cortaron las uñas , ya con esta atención estoy tranquila porque ella es parte de mi familia».

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS| KAREN RODRÍGUEZ