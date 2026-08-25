Ruta “Garantía a la Identidad y Protección” acercó servicios a familias de Tovar

La jornada desarrollada en «Las Hernández» permitió realizar trámites de cedulación por primera vez y renovación, además de ofrecer atención jurídica, social, médica y recreativa

CIUDAD MCY.- Más de 500 personas del sector Las Hernández, en la Comuna Agroturística Socialista Cuenca Río Tuy, accedieron a servicios de identificación, atención jurídica, social y médica durante el despliegue de la Ruta de “Garantía a la Identidad y Protección para nuestra Infancia y Adolescencia”.

La jornada realizada en el campamento transitorio “Las Hernández” reunió a instituciones nacionales, regionales y municipales para facilitar trámites de cedulación por primera vez y renovación, además de brindar respuestas en distintas áreas a las familias de la comunidad.

La actividad contó con la presencia de la viceministra de Protección Social para la Mujer, Nancy García, el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, y el resto de las autoridades locales, quienes acompañaron el abordaje desarrollado en el sector.

Durante la jornada, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) atendió solicitudes de cedulación, mientras que organismos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Alimentación y el Plan Parto Humanizado brindaron atención en sus respectivas áreas.

SERVICIOS MÁS CERCA DE LAS FAMILIAS

Al respecto, el alcalde Maximiliano Suárez destacó que la ruta permitió concentrar diversos servicios en la propia comunidad, evitando que las familias tuvieran que trasladarse hacia otros centros para realizar sus trámites.

“Se está realizando la Ruta de la Identidad, garantizándole la atención a nuestro pueblo. Hoy se están atendiendo personas pertenecientes a esta comuna, con una jornada de cedulación, pero no solo se trata de la cedulación, sino también de la protección integral de nuestro pueblo en todo lo que corresponde al tema legal”, expresó.

Suárez señaló que la jornada forma parte de un despliegue que llegará a otros sectores del municipio, con el propósito de atender las necesidades de documentación de la población, tanto en procesos de renovación como en la emisión de cédulas por primera vez.

“Un abordaje integra que como nos orientó nuestra presidenta Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez debe llegar al territorio, para que nuestras familias no tengan que salir a la capital a sacar la cédula o a hacer algún trámite. Nosotros siempre estaremos junto al pueblo, en la comunidad, en las calles”, puntualizó el burgomaestre.

RÁPIDO PROCEDIMIENTO

Ana Müller, habitante del sector «Las Hernández» manifestó su satisfacción tras renovar su documento de identidad durante el operativo.

“Me pareció muy importante que realizarán esta jornada aquí en la comunidad, porque pude renovar mi cédula sin tener que trasladarme a otro lugar. La atención fue buena y el proceso se realizó de manera organizada”, comentó.

Por su parte, Helga Schneider acudió junto a su hijo para realizar el proceso de inscripción y cedulación, destacando la importancia de contar con los organismos directamente en el territorio.

“Pudimos venir, recibir orientación y realizar el trámite. Para nosotros es una facilidad tener estas instituciones aquí, especialmente cuando se trata de documentos importantes para nuestros niños. Estoy satisfecha con la atención que recibimos”, señaló.

La actividad también incorporó espacios recreativos, culturales y deportivos dirigidos a niños y niñas, complementando la atención institucional brindada durante la jornada.

De esta manera, la Ruta de “Garantía a la Identidad y Protección para nuestra Infancia y Adolescencia” concentró en Las Hernández un abordaje interinstitucional para acercar servicios y atención integral a las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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