Las Buganvillas estrenan pozo de agua potable en Mariño

Alcalde de la localidad destacó el trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno para la ejecución de estas obras en beneficio de la población.

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos en el municipio Santiago Mariño, el alcalde Carlos Guzmán, inauguró un pozo de agua potable totalmente nuevo en la urbanización Las Buganvillas, parroquia Alfredo Pacheco Miranda, obra que permitirá optimizar el suministro hídrico para las familias de esta comunidad.

La obra contempló la instalación de un motor y bomba de agua de 6.5 HP, infraestructura que contribuirá a reactivar y garantizar el acceso al vital líquido para los habitantes del sector, enmarcada en la Segunda Transformación, ciudades humanas y servicios públicos.

Durante la actividad, el alcalde Carlos Guzmán destacó el trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional y municipal para concretar este proyecto en beneficio de la población.

“Nos encontramos en la comunidad Las Buganvillas inaugurando un pozo de agua potable totalmente nuevo, enmarcado en la 2da Transformación, ciudades humanas y servicios públicos. Gracias a los recursos enviados por nuestra vocera de la aragüeñidad, Joana Sánchez, y en perfecta articulación con esta importante comunidad, hoy hemos concretado esta gran obra que beneficia a todas nuestras familias”, expresó.

La primera autoridad municipal señaló que esta entrega responde a una necesidad planteada por los vecinos de la comunidad, quienes esperaban la culminación de los trabajos para mejorar el servicio de agua potable en la zona.

Asimismo, Guzmán agradeció el respaldo de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; de la mesa de servicios públicos de Aragua; del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas y de todas las instituciones que participaron en la ejecución del proyecto.

“Hoy estamos culminando esta obra y entregando agua para nuestra gente de la comunidad Las Buganvillas. Gracias a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la mesa de servicios públicos de nuestro estado Aragua, al Ministerio de Aguas y a todos quienes contribuyeron para que podamos llevarle el vital líquido a nuestra gente. Seguimos trabajando en materia de servicios públicos”, dijo para culminar.

PRENSA ALCALDÍA MARIÑO

FOTO: ALCALDÍA