Gobierno regional impulsa mejoras en instalaciones de la UPEL Maracay

La intervención contempla impermeabilización de módulos, recuperación de áreas comunes y mantenimiento de los espacios exteriores del recinto.

CIUDAD MCY.-Las condiciones de los espacios destinados a la formación de futuros profesionales fueron revisadas en la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Maracay, donde se verificaron las labores previstas para adecuar sus instalaciones ante el regreso a clases.

El recorrido se desarrolló en el marco del Plan “Regreso a Clases” y permitió constatar las acciones articuladas entre la vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios e instancias regionales para atender distintos requerimientos de la infraestructura universitaria.

ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA

La supervisión estuvo encabezada, por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, junto al presidente la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez, quienes recorrieron las instalaciones para verificar el avance de las tareas previstas.

En este sentido, se hizo de conocimiento público que entre las intervenciones se encuentra la impermeabilización de módulos considerados importantes dentro del recinto, además de trabajos de demarcación, desmalezamiento y poda para mejorar las condiciones de las áreas que conforman la sede académica.

La jornada permitió revisar en territorio las necesidades del recinto y el desarrollo de las acciones coordinadas para su atención, en una agenda que contempla la recuperación de espacios universitarios ante el retorno de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

De esta manera, la sede de la UPEL Maracay quedó incorporada a las labores de adecuación contempladas para el regreso a clases, con intervenciones dirigidas tanto a la infraestructura física como a condiciones necesarias para el funcionamiento de sus espacios.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA @BELALEJ_ARTEAGA