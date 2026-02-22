GBA sostuvo fructífera asamblea con Salas de Autogobierno de Girardot

El encuentro tuvo como propósito principal escuchar atentamente las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, para darles prontas soluciones en el marco del Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- ‎En un esfuerzo por continuar territorializando la atención directa al pueblo aragüeño y fortalecer tanto la gobernanza como la gobernabilidad, se llevó a cabo una extraordinaria asamblea con el Poder Popular de las Salas de Autogobierno pertenecientes a la parroquia Joaquín Crespo, en el municipio Girardot.

‎Esta jornada de trabajo, orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, responde directamente a los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de gobernar obedeciendo al pueblo desde las comunidades.

‎‎El encuentro contó con la participación activa de los gabinetes de gobierno popular de cuatro importantes instancias organizativas de la localidad: Comuna Ciudad Socialista Guasimal; Comuna Socialista Robinsoniana SR; Comuna Socialista Los Lanceros Valientes y el Circuito Comunal Forjadores de la Revolución.

‎PLANIFICACIÓN COMUNAL

‎‎La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Despacho de la Gobernación del estado, Belén Arteaga, y la secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares, junto a otras autoridades regionales.

‎‎La jornada fue el espacio ideal para que las autoridades junto al pueblo, verificaran la Agenda Concreta de Acción, realizaran un balance de los servicios públicos y el mapa de los sueños que han planteado los residentes para consolidar la transformación de su comunidad.

‎‎Asimismo el Poder Popular tuvo un contacto directo y ameno con las autoridades regionales, quienes escucharon atentamente las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, para darles prontas soluciones en el marco del Plan de la Aragüeñidad.

‎‎Un punto destacado fue la presentación de resultados de las Consultas Populares, resaltando los proyectos ejecutados por el propio pueblo que han generado un impacto positivo en las comunas y circuitos comunales de la zona.

‎TRABAJO JUNTO AL PUEBLO

‎‎El despliegue territorial reafirma la estrategia del Gobierno regional de escuchar de primera mano al poder popular.

‎En este contexto, Gipsy Colmenares, secretaria de la Cuarta Transformación, destacó el alto nivel de compromiso de las bases.

‎‎» Hoy se encuentran presentes todos los gabinetes de estas cuatro comunas, y es muy importante decir que es una instancia de organización, debido a que nosotros estamos toda la semana en un abordaje de casa a casa para poder subsanar todo lo que en los siete objetivos de nuestra protección social nos indica el presidente constitucional Nicolás Maduro a través de sus políticas sociales, y hoy más vigentes que nunca, a través de nuestra presidente encargada, Delcy Rodríguez» afirmó Gipsy Colmenares.

YORBER ALVARADO FOTOS : CORTESIA