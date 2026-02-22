GBA sostuvo fructífera asamblea con Salas de Autogobierno de Girardot

El encuentro tuvo como propósito principal escuchar atentamente las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, para darles prontas soluciones en el marco del Plan de la Aragüeñidad
CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por continuar territorializando la atención directa al pueblo aragüeño y fortalecer tanto la gobernanza como la gobernabilidad, se llevó a cabo una extraordinaria asamblea con el Poder Popular de las Salas de Autogobierno pertenecientes a la parroquia Joaquín Crespo, en el municipio Girardot.
Esta jornada de trabajo, orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, responde directamente a los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de gobernar obedeciendo al pueblo desde las comunidades.
El encuentro contó con la participación activa de los gabinetes de gobierno popular de cuatro importantes instancias organizativas de la localidad: Comuna Ciudad Socialista Guasimal; Comuna Socialista Robinsoniana SR; Comuna Socialista Los Lanceros Valientes y el Circuito Comunal Forjadores de la Revolución.
PLANIFICACIÓN COMUNAL
La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Despacho de la Gobernación del estado, Belén Arteaga, y la secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares, junto a otras autoridades regionales.
La jornada fue el espacio ideal para que las autoridades junto al pueblo, verificaran la Agenda Concreta de Acción, realizaran un balance de los servicios públicos y el mapa de los sueños que han planteado los residentes para consolidar la transformación de su comunidad.
Un punto destacado fue la presentación de resultados de las Consultas Populares, resaltando los proyectos ejecutados por el propio pueblo que han generado un impacto positivo en las comunas y circuitos comunales de la zona.
TRABAJO JUNTO AL PUEBLO
El despliegue territorial reafirma la estrategia del Gobierno regional de escuchar de primera mano al poder popular.
En este contexto, Gipsy Colmenares, secretaria de la Cuarta Transformación, destacó el alto nivel de compromiso de las bases.
» Hoy se encuentran presentes todos los gabinetes de estas cuatro comunas, y es muy importante decir que es una instancia de organización, debido a que nosotros estamos toda la semana en un abordaje de casa a casa para poder subsanar todo lo que en los siete objetivos de nuestra protección social nos indica el presidente constitucional Nicolás Maduro a través de sus políticas sociales, y hoy más vigentes que nunca, a través de nuestra presidente encargada, Delcy Rodríguez» afirmó Gipsy Colmenares.
