Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Familias mariñenses adoptaron con amor y responsabilidad animales

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Feb 22, 2026

‍Siete perros y dos gatos ahora forman parte de familias que le brindarán amor, protección y un hogar seguro para su binestar

CIUDAD MCY.- Tener una mascota significa tener un amigo fiel; así lo expresaron las 9 familias  aragüeñas que  sumaron un nuevo integrante al hogar, gracias a la jornada de adopción que realizó la Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño.

‎La actividad que tuvo como objetivo buscarle un hogar seguro a los caninos y felinos, se llevó a cabo en la plaza de Turmero donde el Alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán acompañó a Janet Ramírez, coordinadora de la Unidad de Gestión Animal y al equipo de trabajo.

‎Durante la jornada, los protectores de los animales brindaron la asesoría correcta a los ciudadanos que adoptaron a un amigo de cuatro patas, indicándoles que debían cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, presentar copia de la cédula de identidad o rif y llenar el formulario de compromiso y amor.

‎Janet Ramírez, coordinadora de la Unidad de Protección Animal indicó que ,» la mayoría de estos animalitos han sido rescatados por proteccionistas y  fundaciones, y queremos conseguirles un bello hogar con compromiso y responsabilidad».

‎Además, Ramírez informó que las jornadas de adopción y salud veterinaria se estarán realizando con mas frecuencia en Mariño.

‎»En beneficio de nuestros amados animales del municipio vamos a tratar de hacer estas jornadas más seguidas, asi que hacemos un llamado a que se acerquen para que puedan ver estos lindos animales, para que también entiendan lo que es el cuidado del animal que son seres vivos que necesitan amor».

‎Por su parte, Yajaira Rada proteccionista extendió la invitación a los ciudadanos para que se sumen a la búsqueda de conseguirle una buena familia a los animales.

‎»Invitamos a todos las personas de los 18 municipios del estado Aragua a que se incorporen, que hagan sus unidades de gestión animal para lograr conseguirle un hogar a esos animalitos que anhelan una familia que les de amor y cuidados especiales».

‎En este día, fueron adoptados siete perros y dos gatos que ahora forman parte de una familia que le brindará amor, protección y un hogar seguro para su bienestar.

‎A través de esta significativa jornada de adopción, el Gobierno Bolivariano y la Unidad de Protección Animal reafirman su compromiso con la vida y el bienestar de los animales rescatados.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: CIUDAD MCY

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

GBA sostuvo fructífera asamblea con Salas de Autogobierno de Girardot

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Familias mariñenses adoptaron con amor y responsabilidad animales

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Realizada dotación de uniforme a PC de San Casimiro

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Reinaugurados tres Consultorios Populares Tipo II en Aragua

22 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte