Familias mariñenses adoptaron con amor y responsabilidad animales

‍Siete perros y dos gatos ahora forman parte de familias que le brindarán amor, protección y un hogar seguro para su binestar

CIUDAD MCY.- Tener una mascota significa tener un amigo fiel; así lo expresaron las 9 familias aragüeñas que sumaron un nuevo integrante al hogar, gracias a la jornada de adopción que realizó la Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño.

‎La actividad que tuvo como objetivo buscarle un hogar seguro a los caninos y felinos, se llevó a cabo en la plaza de Turmero donde el Alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán acompañó a Janet Ramírez, coordinadora de la Unidad de Gestión Animal y al equipo de trabajo.

‎Durante la jornada, los protectores de los animales brindaron la asesoría correcta a los ciudadanos que adoptaron a un amigo de cuatro patas, indicándoles que debían cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, presentar copia de la cédula de identidad o rif y llenar el formulario de compromiso y amor.

‎Janet Ramírez, coordinadora de la Unidad de Protección Animal indicó que ,» la mayoría de estos animalitos han sido rescatados por proteccionistas y fundaciones, y queremos conseguirles un bello hogar con compromiso y responsabilidad».

‎Además, Ramírez informó que las jornadas de adopción y salud veterinaria se estarán realizando con mas frecuencia en Mariño.

‎»En beneficio de nuestros amados animales del municipio vamos a tratar de hacer estas jornadas más seguidas, asi que hacemos un llamado a que se acerquen para que puedan ver estos lindos animales, para que también entiendan lo que es el cuidado del animal que son seres vivos que necesitan amor».

‎Por su parte, Yajaira Rada proteccionista extendió la invitación a los ciudadanos para que se sumen a la búsqueda de conseguirle una buena familia a los animales.

‎»Invitamos a todos las personas de los 18 municipios del estado Aragua a que se incorporen, que hagan sus unidades de gestión animal para lograr conseguirle un hogar a esos animalitos que anhelan una familia que les de amor y cuidados especiales».

‎En este día, fueron adoptados siete perros y dos gatos que ahora forman parte de una familia que le brindará amor, protección y un hogar seguro para su bienestar.

‎A través de esta significativa jornada de adopción, el Gobierno Bolivariano y la Unidad de Protección Animal reafirman su compromiso con la vida y el bienestar de los animales rescatados.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CIUDAD MCY