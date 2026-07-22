Realizan jornada de saneamiento en la sede de MinAguas Libertador

Esta labor de adecuación es la respuesta coordinada de una política integral articulada en el marco de la Segunda Transformación (2T), enfocada en la independencia integral y el desarrollo de ciudades más humanas

CIUDAD MCY.- ​En un despliegue operativo de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), se ejecutan labores integrales de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas externas de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas (MinAguas), ubicada en la localidad de Camburito, municipio Libertador.

La jornada, orientada al saneamiento y recolección de desechos sólidos y vegetales, busca devolver la vitalidad a estos espacios claves, garantizando instalaciones más limpias, funcionales y seguras para los trabajadores y la comunidad aragüeña.

​ Las cuadrillas de trabajo se mantienen en la institución, abordando áreas verdes, pasillos externos y zonas de tránsito, con el propósito de mejoran la estética visual del recinto y prevenir riesgos operacionales.

​El mantenimiento de estas instalaciones resulta fundamental para fortalecer la logística operativa que respalda la prestación de los servicios de agua, un elemento indispensable para la salud, la dignidad y el bienestar cotidiano de las familias del estado Aragua.

​El despliegue se lleva a cabo bajo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en perfecta sincronía con el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan Carlos Luces, y las orientaciones estratégicas de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez. Asimismo, la ejecución cuenta con el trabajo de campo del Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, junto al permanente respaldo en el territorio del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Manuel Hernández.

​REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA