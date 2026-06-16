Girardot impulsa la preservación de su memoria histórica desde las comunidades

A través de una consulta popular que busca definir la tarea fundamental del cronista comunal en la rica historia de la ciudad

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones de la Unidad Educativa Estadal “Jesús Pacheco Rojas” ubicada en el municipio Girardot, el Concejo Municipal de Maracay-Choroní, realizó la primera consulta pública sobre el Proyecto de Ordenanza de los Cronistas Comunales de la jurisdicción.

La actividad, liderada por presidente del ayuntamiento local, Ángel Márquez, contó con el acompañamiento de los ediles de la municipalidad, destacados historiadores locales, y tuvo como objetivo central definir la tarea fundamental del cronista comunal en la rica historia de la ciudad.

Asimismo, el debate sirvió de espacio principal para definir el rol de los cronistas, quienes serán los encargados de registrar la memoria histórica y las tradiciones populares desde las bases de las comunas, contrarrestando la disgregación y definiendo que el cronista comunal tendrá la tarea fundamental de precisar las fechas de fundación y contextualizar el origen de cada sector.

Este proceso se desarrollará en tres fases clave para unificar las propuestas del Poder Popular con la técnica legislativa correspondiente para su aprobación definitiva.

Con esta iniciativa el Municipio Girardot da un paso al frente en la preservación de la memoria histórica y la legislación comunal, empoderando a los ciudadanos como los principales narradores de sus propias realidades.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA CONCEJO GIRARDOT