Minhvi Aragua impulsa espacios de formación para el bienestar emocional

CIUDAD MCY.- Con el propósito de promover espacios para el crecimiento personal y el fortalecimiento del ambiente laboral, trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) y sus entes adscritos participaron en la charla «Estrategias para Inspirar y Generar Bienestar Emocional y Laboral», desarrollada en la sede ministerial del estado Aragua.

Durante la actividad, los participantes abordaron temas relacionados con la comunicación asertiva, la integración de los equipos de trabajo, la importancia de conocerse y escucharse mutuamente, así como el fortalecimiento de valores fundamentales para el desempeño institucional, entre ellos el trabajo en equipo, la motivación y el enfoque en el cumplimiento de los objetivos de la institución. Asimismo, la jornada permitió generar espacios de distensión y bienestar para contribuir al manejo del estrés y fortalecer las relaciones laborales.

Los trabajadores expresaron su agradecimiento al director ministerial de Hábitat y Vivienda en Aragua, Fernando Álvarez, por su permanente acompañamiento y compromiso con el bienestar de la fuerza laboral. Asimismo, reconocieron el respaldo de la gobernadora del estado Bolivariano de Aragua, Joana Sánchez; del ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, M/G Jorge Márquez, y de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, por impulsar iniciativas dirigidas a la atención integral de los servidores públicos.

Estas acciones forman parte de las políticas de protección y fortalecimiento de la clase trabajadora promovidas por el Gobierno Bolivariano, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios que contribuyan al bienestar, la motivación y el desarrollo humano de quienes día a día trabajan por el fortalecimiento de la gestión pública al servicio del pueblo venezolano.

PRENSA VIDA

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