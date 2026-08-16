Gobernación de Aragua garantiza soberanía alimentaria en San Sebastián

El Ejecutivo regional trabaja con las comunidades con el fin de consolidar la seguridad alimentaria y llevar bienestar a cada familia de la entidad

CIUDAD MCY .- Con el propósito de garantizar la soberanía alimentaria y consolidar la atención social en cada rincón de la región, la Gobernación del estado Aragua, a través de la empresa estadal Alimentos Aragua Productiva, (ALAS), llevó a cabo una exitosa Jornada de Campo Soberano que benefició de manera directa a cientos de familias en el sur de la entidad.

El operativo extraordinario se desplegó en las comunidades de Lourdes II y El Guanábano, pertenecientes al municipio San Sebastián de los Reyes.

Durante la jornada, las familias de la zona pudieron acceder a una variada gama de rubros de la cesta básica y productos de primera necesidad a precios altamente accesibles, haciendo frente de forma efectiva a las especulaciones del mercado y protegiendo la economía del hogar.

Desde el corazón de San Sebastián de los Reyes, los voceros comunitarios y la representación gubernamental manifestaron su profundo agradecimiento a la presidenta Delcy Rodríguez; al ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería, y a la gobernadora Joana Sánchez, por articular esfuerzos que permiten llevar los alimentos directamente a las puertas del pueblo.

El despliegue contó con la participación activa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las estructuras de base de la comunidad, garantizando una distribución equitativa, organizada y transparente.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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