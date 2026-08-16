Zoológico Las Delicias suma experiencias al turismo familiar en Maracay

Durante la temporada vacacional, el recinto se presenta como una alternativa de esparcimiento para familias interesadas en disfrutar y aprender sobre la fauna

CIUDAD MCY .- En vacaciones, encontrar espacios que permitan a los niños divertirse, aprender y compartir con sus familiares se convierte en una prioridad para muchas familias. En Maracay, el Zoológico Las Delicias ofrece esa posibilidad a través de recorridos en los que el contacto con distintas especies se transforma en una experiencia de entretenimiento y conocimiento.

La visita al recinto se convierte así en una alternativa para quienes buscan actividades diferentes durante el período vacacional, especialmente para los más pequeños, quienes pueden observar de cerca diversas especies, conocer algunas de sus características y aproximarse a los ambientes en los que se desenvuelven.

El interés por conocer a los animales fue precisamente lo que llevó a Noely Pacheco a visitar el zoológico junto a las niñas de su grupo familiar. “Vinimos a este lugar porque mi familia quería venir a este lugar a conocer los animales”, relató, al tiempo que destacó la posibilidad de compartir una jornada agradable durante el recorrido.

Pacheco valoró positivamente las condiciones encontradas en el recinto y señaló que, entre las especies observadas durante su visita, los avestruces fueron las que más llamaron su atención.

UN PASEO PARA COMPARTIR

Para Adriana Trejo, quien acudió por primera vez al Zoológico Las Delicias, el lugar representa una alternativa para disfrutar de un día diferente.

“Me parece una excelente idea para pasar un día genial con los niños. Hay variedad de animales y bueno, una increíble opción para pasarla bien”, expresó la visitante, quien explicó que fueron sus hijos quienes manifestaron el interés por realizar el paseo, debido a su gusto por los animales.

Durante su recorrido, Trejo destacó precisamente la diversidad de especies como uno de los principales atractivos del espacio. “Los animales son un espectáculo”, afirmó.

Además del entretenimiento, el contacto con la fauna despierta la curiosidad de los niños y puede convertirse en una experiencia de aprendizaje fuera del entorno escolar. Así lo manifestó Kimberly Pérez, quien visitó el zoológico acompañada por su tía y prima.

“Me pareció muy buena la experiencia porque hay muchos animales”, comentó la niña, quien señaló a los leones entre las especies que más le habían cautivado durante el recorrido.

Para Kimberly, una de las razones para visitar el zoológico durante las vacaciones es la posibilidad de conocer más sobre los animales y observar aspectos relacionados con sus hábitats.

“Para que conozcan más los animales y vean cómo es el hábitat y todo”, respondió al ser consultada sobre por qué recomendaría la visita a otros niños.

El testimonio de los visitantes refleja una de las posibilidades que ofrecen estos espacios: convertir una jornada de recreación en una experiencia que despierte el interés por la fauna y permita a los más pequeños ampliar sus conocimientos mientras comparten con sus familiares.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | CIUDAD MCY | CORTESIA ZOOLÓGICO LAS DECILIAS