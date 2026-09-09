Gobernadora Joana Sánchez mostró avances del asfaltado en la carretera Magdaleno – Güigüe

3 mil 400 toneladas de asfalto han mejorado la circulación de vehículos particulares, transporte público y carga pesada por la zona

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Nacional de Asfaltado impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez y orientado en el estado Aragua por la gobernadora Joana Sánchez, la vialidad que conecta a las poblaciones de Magdaleno y Güigüe se encuentra en plena fase de rehabilitación.

Así lo dio a conocer la primera autoridad de la entidad, quien junto a la alcaldesa del municipio Zamora, Anahís Palacios; el secretario de los Servicios Públicos del estado Aragua, Rodolfo Ramírez, y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, realizaron un recorrido por la zona con el objetivo de verificar el alcance que ha sumado la obra hasta ahora.

La gobernadora Sánchez declaró que hasta la actualidad han sido vertidas en la calzada 3 mil 400 toneladas de asfalto, que han ido mejorando de forma significativa el tránsito de vehículos particulares, transporte público y carga pesada por el sector.

“Esta es una importante arteria vial que beneficia a dos municipios, pero que además era una demanda de hace muchos años y que hoy se ve concretada y por eso nuestro pueblo está feliz, está contento, porque no sólo beneficia al transporte público, sino al transporte privado, al industrial y a toda la población en general”, declaró la gobernadora.

En el mismo orden de ideas, la vocera de la Aragüeñidad adelantó que en los próximos días se iniciará la tercera etapa de la obra, la cual comprende la demarcación de la vía y colocación de tachas reflectivas para mejorar la orientación de los conductores.

Cabe destacar que, todas estas acciones emprendidas por el Gobierno regional están enmarcados en la segunda transformación del Plan de las 7 Transformaciones del Ejecutivo nacional que comprende el área de Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura.

“La presidenta Delcy Rodríguez ha hablado de un Plan Nacional de Asfaltado, y a propósito de esto también saludamos y abrazamos al ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés por el apoyo prestado al pueblo de Aragua”, aseguró la gobernadora.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS : PRENSA GBA