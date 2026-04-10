Gobernador argentino presenta amparo para frenar desprotección de glaciares

CIUDAD MCY.- El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este jueves la presentación de una acción de amparo ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reciente reforma a la Ley de Glaciares N° 26.639, impulsada por el mandatario Javier Milei.

El amparo busca la preservación de los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial en Argentina, con el objetivo de resguardar las reservas estratégicas de agua dulce, algo que está afectado por la reforma de milei en el Senado.

La reforma aprobada por el Congreso nacional introduce criterios de flexibilidad que condicionan la protección del ecosistema periglacial únicamente a aquellas zonas que demuestren, mediante estudios técnicos, poseer una función hídrica relevante, cuestión que será definida por cada provincia, informó TeleSUR.

Este cambio normativo debilita el principio de precaución ambiental, lo que abre la puerta a la explotación comercial en áreas que anteriormente gozaban de una tutela absoluta como fuentes de recarga de cuencas y sustento para la agricultura y el consumo humano.

En ese sentido, la iniciativa impulsada de manera conjunta por el Gobierno provincial de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, denuncia que la modificación sancionada por el Congreso Nacional lesiona derechos ambientales colectivos y vulnera el principio de no regresión previsto en el Acuerdo de Escazú.

FUENTE: VTV

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