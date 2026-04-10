La Habana será sede del V Coloquio Internacional Patria

CIUDAD MCY.- Del 16 al 18 de abril, La Habana, capital de Cuba, acogerá la V edición del Coloquio Internacional Patria, un espacio de intercambio entre medios de comunicación y especialistas del ecosistema comunicacional, que tendrá como eje central el análisis de buenas y malas prácticas en la comunicación, con el propósito de reflexionar sobre el rumbo del sector en Cuba y su papel en el escenario internacional.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo Bello, subrayó la importancia de mantener este evento en el contexto de la máxima presión que se ejerce actualmente contra la isla como un espacio para el diálogo, la resistencia y la retroalimentación entre aliados.

Entre los temas preliminares figuran: soberanía tecnológica y Estados, plataformas y poder político, influencia y redes sociales, inteligencia artificial y producción de contenidos, así como comunicación política y organización popular. También se abordarán experiencias del Sur global frente a la hegemonía mediática.

El encuentro contará con la asistencia de delegaciones de Rusia, México, Venezuela y otras naciones. Medios como Prensa Latina, RT, Al Mayadeen y teleSUR, quienes presentarán materiales interactivos dedicados a Fidel Castro, en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución.

Como novedad, esta edición incorpora la modalidad de Talleres Virtuales, con el objetivo de garantizar la participación de todas las provincias, en un contexto marcado por las dificultades que enfrenta el país.

FUENTE:VTV

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