Gobernadora Joana Sánchez anuncia nueva fase de mejoras en el Óvalo de Turmero

El proyecto contempla la recuperación del campo de fútbol, una nueva pista de atletismo, gimnasio, escenario multifuncional y áreas para el encuentro ciudadano

CIUDAD MCY .- Con una propuesta que amplía sus usos deportivos, recreativos y comunitarios, en el Parque Polideportivo El Óvalo de Turmero se inició una nueva etapa de recuperación que contempla la rehabilitación de instalaciones existentes y la construcción de nuevos espacios para la población de Santiago Mariño.

El anuncio fue realizado por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, junto al alcalde, Carlos Guzmán, durante la emisión número ocho del programa “Aragua Nos Une” transmitido en vivo por radio, televisión y plataformas digitales.

La mandataria regional mencionó que esta obra de alto impacto beneficiará toda la colectividad, con especial énfasis a la comunidad deportiva que hace vida en la jurisdicción.

Por su parte, Guzmán explicó que la intervención es desarrollada de manera articulada entre el Gobierno Bolivariano de Aragua y la Alcaldía de Santiago Mariño, a partir de una propuesta que busca aprovechar las estructuras existentes para recuperar un proyecto que permaneció paralizado durante más de 30 años.

“Recordemos que nuestra gobernadora Joana Sánchez, fue quien puso esta obra sobre la mesa y nosotros, en conjunto, vamos a desarrollarla. Ella, como alcaldesa del municipio Santiago Mariño, incluso la incluyó en su plan de obras y, ahora, es una obra compartida entre la Gobernación y el municipio Santiago Mariño”, señaló Guzmán.

DEPORTE CON NUEVA INFRAESTRUCTURA

Entre las acciones previstas se encuentra la rehabilitación del campo de fútbol, junto con la instalación de un sistema de riego que permitirá mejorar las condiciones del área utilizada por las escuelas deportivas para la formación del talento emergente.

El proyecto también contempla la construcción de una pista de atletismo en arcilla, además de espacios destinados a gimnasio, musculación y otras disciplinas bajo techo. A ello se incorporarán mejoras en los servicios de agua y electricidad requeridos para el funcionamiento del complejo.

“Vamos a llevarlo a un siguiente nivel en lo que tiene que ver con la atención y la actividad física de nuestro municipio”, puntualizó el burgomaestre al presentar la propuesta de intervención.

ESPACIOS PARA EL ENCUENTRO

La nueva distribución del parque incorpora una zona comercial, áreas para el consumo de alimentos y la ampliación del estacionamiento existente, con un concepto que busca combinar la actividad deportiva con alternativas de recreación y permanencia para visitantes y familias.

Asimismo, se proyecta un escenario multifuncional en una estructura abierta del recinto, que podrá ser utilizada para artes escénicas, actividades deportivas grupales y otras expresiones culturales y comunitarias.

La propuesta incluye además iluminación y condiciones de seguridad para ampliar el uso de las instalaciones durante horas nocturnas, favoreciendo la realización de actividades en distintos momentos del día.

“Queremos hacer de este espacio un espacio de reencuentro”, afirmó Guzmán, al señalar que la visión del proyecto trasciende la práctica deportiva para incorporar gastronomía, recreación, cultura y convivencia.

De acuerdo con la proyección presentada, el renovado Parque Polideportivo “El Óvalo de Turmero” podrá atender aproximadamente a 3 mil personas, desde niños hasta adultos mayores, y aspira a convertirse en un nuevo punto para las comunidades.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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