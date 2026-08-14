VIDA fortalece competencias en materia de contrataciones públicas

CIUDAD MCY.-Con el propósito de fortalecer las competencias técnicas y legales de su talento humano, el Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA) participó en una jornada de capacitación en materia de Contrataciones Públicas, desarrollada por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).

En la actividad participaron integrantes de la Comisión de Contrataciones Públicas de VIDA y trabajadores de las áreas de compras y administración del instituto, quienes recibieron herramientas para fortalecer los procedimientos vinculados con la contratación pública. La jornada incluyó el Curso de Comisión de Contrataciones, con una duración de ocho horas académicas.

En este sentido, la auditora interna de VIDA, licenciada Edita Tovar, destacó que la certificación de los integrantes de la Comisión de Contrataciones constituye una exigencia técnica, legal y personal que garantiza su competencia e idoneidad para actuar en estos procedimientos.

“La certificación contribuye a garantizar la legalidad y validez de los actos administrativos, además de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y delimitar las responsabilidades administrativas y fiscales”, señaló.

Asimismo, resaltó que contar con funcionarios debidamente certificados fortalece los mecanismos de control interno y brinda mayor seguridad jurídica a los procesos de contratación desarrollados por la institución.

La jornada se desarrolló siguiendo las orientaciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y del presidente de VIDA, Fernando Álvarez, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la preparación de los servidores públicos y optimizar los procesos institucionales.

Con estas iniciativas, VIDA reafirma su compromiso con la formación permanente de su talento humano y con una gestión pública transparente, responsable y apegada a la normativa vigente.

PRENSA VIDA

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