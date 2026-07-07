‎Gobernadora Joana Sánchez anunció inicio de la fase 2 post evento sísmico en Aragua

CIUDAD MCY.- ‎A casi dos semanas del doblete sísmico que sacudió a siete estados del país, este martes se inició en Aragua la fase 2, la cual está orientada a la evaluación de las estructuras según el Semáforo de Habitabilidad establecido por el Gobierno nacional y la atención psicológica a las personas afectadas por el fenómeno natural.

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‎Al respecto, la vocera de la Aragüeñidad y gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, desde el conjunto residencial Maracay II de la urbanización San Isidro, realizó un reporte detallado a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez sobre la situación en la entidad.

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‎En el contacto, Sánchez refirió que Maracay fue la ciudad más golpeada en cuanto a edificaciones con daños estructurales, además del único colapso registrado en la urbanización Bosque Lindo del municipio Mariño.

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‎»Hemos recibido una gran cantidad de notificaciones a través de diferentes organizaciones, y a través de la comisión certificada hemos estado evaluando la categoría de semáforo» destacó Sánchez.

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‎Durante el contacto con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Sánchez estuvo acompañada por el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, el ingeniero José Quijada y habitantes del referido urbanismo de la Ciudad Jardín.

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‎Junto a ellos, la vocera de la Aragüeñidad destacó que la entidad contó en días recientes con la visita del presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Francisco Garcés, quién dejó las orientaciones necesarias para realizar evaluación y seguimiento a cada una de las edificaciones afectadas.

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‎»Hoy estamos avanzando en reforzar estructuralmente, apuntalando lo que significan las estructuras para hacer nivelación. Vamos a avanzar con trabajo de mampostería y revestimiento» dijo.

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‎Finalmente, la gobernadora Sanchez apuntó que en el lugar se encuentra todo el equipo de obras públicas del estado de Aragua desplegados con trabajadores de la alcaldía, el gobierno regional en ingenieros del Colegio de Ingenieros del estado Aragua.

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RESPUESTA RÁPIDA

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‎Por su parte, Vilma Salas, residente del conjunto residencial Maracay II, extendió sus palabras de agradecimiento a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a todo el Gobierno regional y la Alcaldía de Girardot por el apoyo prestado para recuperar las áreas afectadas del urbanismo.

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‎»Desde un principio, desde la hora cero, este gobierno regional y municipal, de la mano de la gobernadora Joana Sánchez, todo su equipo de gobierno, de sus profesionales que la acompañan, y el alcalde Rafael Morales también, junto con un equipo de profesionales ingenieros del colegio certificado, estuvieron aquí con nosotros, atendiendo el llamado de estos vecinos (…) Hoy yo soy portavoz de 80 familias que hacen vida, y que, bueno, de alguna manera, nos encontramos afectados, gracias a Dios, no con la vida, sí con infraestructura», acotó.

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5 MIL VOLUNTARIOS

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‎En otro orden de ideas, la gobernadora de Aragua hizo mención a que en el estado Aragua se han sumado más de 5 mil voluntarios que sin distinciones políticas se han sumado a esta gran tarea post evento sísmico.

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‎»Todas estos voluntarios están desplegados a lo largo y ancho de todo el territorio para brindar apoyo a todos los afectados por los eventos sísmicos en el estado» resaltó.

‎PRENSA GBA

‎FOTOS: PRENSA GBA