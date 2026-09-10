Gobernadora Joana Sánchez encabezó reunión preparatoria rumbo a la Consulta Popular en MBI

La mandataria mencionó la importancia de convocar a los electores con el fin de escoger el proyecto de mayor envergadura que transforme las Comunas

CIUDAD MCY.- La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, encabezó una mesa de trabajo en el municipio Mario Briceño Iragorry con el objetivo de afianzar la organización rumbo la Consulta Popular Nacional 2026 que se realizará el próximo 18 de octubre.

En el encuentro, la Gobernadora estuvo acompañada de Manuel Pérez, secretario sectorial del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales del estado Aragua; así como también, miembros de la estructura y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la localidad.

La mandataria aragüeña indicó que: «Estamos en la fase preparatoria, en la que se deben organizar los proyectos comunitarios que serán sometidos a votación en la jornada electoral del venidero domingo 18 de octubre”.

De igual manera, Sánchez indicó que la fase contempla la movilización y el despliegue de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) con el fin de motivar la participación activa de los electores para asegurar que el Poder Comunal sea el protagonista en la toma de decisiones para el desarrollo integral de la entidad.

Finalmente, la vocera del Pueblo de Aragua subrayó que el encuentro se consolidó con éxito y fue una oportunidad para dialogar con los mariobricenses sobre las acciones que se han venido ejecutando en materia de mejoras de servicios públicos, los cuales garantizan el bienestar de las familias de la localidad.

IRENE RODRÍGUEZ

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