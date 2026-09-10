Trabajos de viabilidad se consolidan en Aragua

Con estas acciones se garantizará el desarrollo socioeconómico gracias a vías de comunicación seguras, modernas y optimizadas en toda la geografía aragüeña

CIUDAD MCY.- Las vías del estado continúan optimizándose para garantizar el tránsito vehicular seguro. Por ello, Gerardo Rozo, presidente de la empresa Vías de Aragua, realizó un recorrido para supervisar las obras en ejecución en la Carretera Nacional Cagua-La Villa y en la Troncal 11 del municipio San Sebastián de los Reyes.

En la jornada de inspección, Rozo indicó que la ruta que conecta a los municipios Sucre y Zamora, la cuadrilla de Vías de Aragua ejecuta labores de escarificación en el pavimento deteriorado para luego realizar la colocación de la nueva capa asfáltica.

«En esta carretera avanzamos con paso firme por nuestra gente, el equipo con la maquinaria está removiendo y escarificando, luego de estos trabajos pasaremos a la siguiente fase», afirmó el ingeniero.

SUR DE ARAGUA

El recorrido continuó en el municipio San Sebastián de Los Reyes, donde el presidente de Vías de Aragua junto a Rosa Espejo, comisionada de la jurisdicción por parte del Ejecutivo regional, realizó una inspección en los avances del ensamblaje del puente de guerra en la Troncal 11.

«En este ensamblaje tenemos un 70% de avance y atrás tenemos el puente que habilitamos acá en la trocha, en la vía alterna donde colocamos tuberías de 72 pulgadas y bueno, estamos revisando el comportamiento del mismo por donde está transitando la carga pesada, queremos agradecer todo el trabajo en conjunto del Gobierno Bolivariano y el Ministerio de Transporte», señaló Gerardo Rozo.

Asimismo, el presidente de Vías de Aragua informó que en la comunidad Casa Club de San Sebastián se colocarán más de 700 toneladas de asfalto con el objetivo de mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de las familias.

Finalmente, Gerardo Rozo constató que los trabajos mantendrán su despliegue en las distintas arterias viales de la región durante las próximas semanas garantizando la atención integral de los servicios públicos y la seguridad de conductores y peatones.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS | CORTESÍA |@VIASDEARAGUAS