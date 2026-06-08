Misión Abuelos y Abuelas de la Patria benefició a 77 adultos mayores en Cuyagua

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de protección social dirigidas a las poblaciones vulnerables, la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria desplegó un operativo de atención integral en la población de Cuyagua, perteneciente al municipio Costa de Oro. Durante la jornada, el equipo de salud regional garantizó un conjunto de servicios sanitarios gratuitos que sumó un total de 992 beneficios otorgados de manera directa a los habitantes de este sector costero del estado Aragua.

El despliegue comunitario logró atender a un total de 95 personas. Entre los favorecidos se registraron 77 adultos mayores que fueron la prioridad de la jornada, junto a 18 ciudadanos menores de 60 años, que también encontraron respuestas en materia de salud. Los beneficios incluyeron 158 pesquisas nutricionales de talla y peso, así como control y despistaje de hipertensión arterial.

En el ámbito médico especializado, el operativo realizó un total de 143 consultas en las áreas de medicina interna, geriatría, traumatología, cirugía, oftalmología, odontología y cardiología. De igual forma, se habilitaron espacios de evaluación para personas con discapacidad y consultas de ginecología y obstetricia. El abordaje se reforzó mediante el servicio de vacunación con toxoide y la entrega inmediata de 4870 unidosis de medicamentos para los tratamientos crónicos de los asistentes.

Yosmary Lombano, autoridad única de salud en el estado Aragua, destacó el alcance humanista de esta movilización en las costas aragüeñas. «El compromiso inquebrantable de nuestra gobernadora Joana Sánchez es asegurar que la protección médica y social llegue al corazón de cada hogar, dignificando la vida de nuestros abuelos y abuelas de la patria con servicios oportunos y de calidad», afirmó la vocera.

Finalmente, Lombano vinculó el éxito de la actividad con las líneas de bienestar social emanadas por el Ejecutivo nacional, a través del Plan Vida y Salud 2026 impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez junto a su gabinete de salud, dirigido por el ministro Carlos Alvarado. Explicó que éstas responden a una planificación estratégica que coloca al adulto mayor como una prioridad absoluta del Gobierno Bolivariano, articulando esfuerzos para consolidar la justicia social, la salud universal y la seguridad integral de quienes dedicaron su vida al desarrollo del país.

PRENSA CORPOSALUD

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