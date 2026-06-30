Megadespliegue integral atendió a familias de Ocumare de la Costa

Esta acción busca acompañar a los habitantes en el proceso de recuperación y atención de sus necesidades más urgentes derivadas del evento sísmico

CIUDAD MCY.- En aras de atender de manera integral a los ciudadanos del municipio Ocumare de la Costa de Oro, el Gobierno Bolivariano de Aragua, realizo un megadespliegue integral en materia de infraestructura, acciones sociales y de salud.

El operativo realizado en diversas localidades de las costas aragüeñas, se desarrollo por orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, con el propósito de brindar respuesta inmediata a las familias afectadas por los sismos registrados en días pasados.

DOTACIÓN DE INSUMOS

Como parte de las acciones para fortalecer y garantizar la red pública de salud y dar respuesta de los servicios esenciales a la población, se llevó a cabo una dotación médica a centros de salud del municipio Ocumare de la Costa de Oro.

El equipamiento que fue realizado por el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares; la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo; el alcalde del municipio, Wilmer Leal, permitirá facilitar al personal médico seguir salvando vidas y cuidando el bienestar de cada ocumareño.

En este sentido, el parlamentario informó que la entrega contempla material indispensable para la atención inmediata de los pacientes.

“Seguimos generando condiciones para que el pueblo de las costas de Aragua, se sientan absolutamente tranquilas, entregando una dotación de insumos de salud, para atender a todo los habitantes en los centros de salud de Ocumare, Bahía de Cata, Cuyagua y Cumboto”, afirmó Colmenares.

ALIMENTACIÓN

De manera simultánea las autoridades regionales, junto al director territorial del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) en el estado Aragua, Braian Díaz y siguiendo las orientaciones del gobierno nacional, desarrollaron una jornada de atención especial con bolsas CLAP.

En la actividad fueron favorecidas las localidades de Ocumare, Cumboto, Aponte, La Trilla, Cata y Cuyagua, quienes pudieron recibir los alimentos de manera gratuita, como parte del operativo que se mantiene activo en las comunidades más impactadas por la contingencia.

Esta acción busca acompañar a los habitantes en el proceso de recuperación y atención de sus necesidades más urgentes derivadas del evento sísmico.

INSPECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS

De igual manera el diputado Colmenares y demás funcionarios, junto voluntarios e ingenieros, realizaron inspecciones a las infraestructuras y puentes que se conectan con las principales vías de la localidad.

Durante el despliegue, los técnicos especializados verificaron el estado de las edificaciones, para garantizar la seguridad y movilidad de las familias ocumareñas.

Cabe destacar que estas evaluaciones permiten determinar la magnitud de los daños estructurales y coordinar de manera oportuna acciones correctivas necesarias.

Finalmente, con estas acciones el Gobierno regional reafirma su compromiso de garantizar el bienestar de las familias afectadas y mitigar riesgos en las zonas vulnerables de las comunidades.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA