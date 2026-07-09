Gobernadora Sanchez evaluó instalaciones del nuevo terminal y el Metrobus Aragua

La mandataria aragüeña revisó de primera mano los andenes, oficinas, el recorrido de las unidades y los avances estéticos de la estación de autobuses que próximamente será la nueva zona de abordaje de aragüeños y visitantes.

CIUDAD MCY.- En el marco de los planes de modernización vial y mejoras en los servicios públicos del estado, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, realizó un recorrido en las instalaciones del terminal de oriente, occidente y Metrobus Aragua con el objetivo de inspeccionar los avances del nuevo puerto terrestre que pronto será activado.

El nuevo terminal, ubicado en el municipio Girardot, específicamente sector San Jacinto, transformará la movilidad y ofrecerá a los ciudadanos una alternativa de transporte digna, eficiente y confortable.

En la supervisión, la gobernadora Sánchez estuvo acompañada del equipo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Rafael Morales, alcalde de la jurisdicción.

La mandataria aragüeña evaluó de primera mano los andenes, oficinas, el recorrido de las unidades y los avances estéticos de la estación de autobuses que próximamente será la nueva zona de abordaje de aragüeños y visitantes.

Durante la jornada de trabajo, la vocera de la Aragüeñidad manifestó que el terminal no solo representa mejoras en la movilidad urbana, sino que garantizará el bienestar de los usuarios con unidades de transporte óptimas y rutas seguras que interconectarán a Aragua con el resto del país.

A través de esta puesta en marcha, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la dignificación del servicio de transporte público.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:PRENSA GBA