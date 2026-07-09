‎Hospital José María Vargas recibió dotación de mobiliario

El Centro de salud fue equipado con camas, colchones y escritorios para optimizar la atención de pacientes del municipio Sucre y otras jurisdicciones.

CIUDAD MCY.- Como parte de la optimización del sistema de salud, el Hospital José María Vargas, ubicado en el municipio Sucre, recibió dotación de mobiliario para el área de Emergencia, esto en miras de aumentar y mejorar la capacidad de respuesta de la sala.

‎La entrega de los recursos forma parte de la renovación del centro asistencial. El equipamiento incluye: sillas de rueda, escritorios, camas, parabanes, camillas, paral de tratamiento, asientos para la sala de espera y escritorio, por mencionar algunos ítems.

‎Los elementos fueron distribuidos de manera inmediata en los espacios de trauma shock, consultorios, sala de yeso, sala de observación y sala de cura.

‎El director del nosocomio, Carmelo Castrillo, manifestó la relevancia del logro institucional para la comunidad, al permitir una mejor atención a los pacientes, por lo que agradeció la articulación de los distintos niveles del Ejecutivo.

‎»Nos sentimos muy satisfechos por el equipamiento de nuestro centro, se les podrá brindar el mayor confort, no solamente a nuestros trabajadores, sino también a todos los usuarios que asisten a este centro del municipio Sucre y municipios foráneos», apuntó.

‎El galeno resaltó que, también se complementa la rehabilitación del hospital, además, añadió que, las mejoras técnicas no se detienen a pesar de la contingencia nacional.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS :GBA