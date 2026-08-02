Gobierno Bolivariano continúa labores de nebulización y control vectorial en Aragua

CIUDAD MCY.- Con el propósito de erradicar los criaderos potenciales de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, el Sistema Público Nacional de Salud mantiene un despliegue intensivo de saneamiento ambiental en el estado Aragua. Las acciones de contingencia postsismo buscan alcanzar el máximo control en la proliferación de vectores.

Este plan de seguimiento epidemiológico responde a las políticas de bienestar orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las directrices del Plan Venezuela Renace junto al ministro de Salud, Carlos Alvarado. En Aragua estas acciones son ejecutadas bajo las directrices de la gobernadora Joana Sánchez a través de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud) y los equipos locales de salud ambiental de cada Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC).

El director regional de Saneamiento Ambiental de Corposalud, Junior Vera, informó que las comisiones técnicas ejecutan de forma ininterrumpida tratamientos físicos y químicos en reservorios de agua, eliminación de focos infecciosos y nebulización térmica casa a casa. Asimismo, destacó el desarrollo de charlas permanentes de promoción para la salud y el acompañamiento vecinal con el objetivo de unificar esfuerzos institucionales y populares en la vigilancia y el control vectorial.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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