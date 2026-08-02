Lamas transforma su red de colectores con nueva infraestructura sanitaria

La llegada de tubería PVC marca el inicio de una intervención que renovará 210 metros lineales de redes de aguas servidas en comunidades del municipio

CIUDAD MCY.- Los trabajos de sustitución de colectores en el barrio Andrés Eloy Blanco y el sector Patrocinio Peñuela Ruiz, del municipio José Ángel Lamas, iniciarán tras la llegada de 210 metros lineales de tubería PVC de alta resistencia, material destinado a la renovación de las redes de aguas servidas en ambas comunidades.

La intervención contempla la colocación de nuevas tuberías para optimizar el sistema de recolección de aguas servidas, una obra que permitirá mejorar las condiciones del servicio y brindar respuesta a las solicitudes realizadas por los habitantes de estos sectores organizados.

REDES RENOVADAS

El material recibido será utilizado en los trabajos previstos para la sustitución de colectores en la calle Alberto Carnevalli del barrio “Andrés Eloy Blanco”, perteneciente a la Comuna Agroindustrial “Unidos por la Revolución”, así como en la zona comprendida entre las calles Carabobo con Aragua del sector Patrocinio Peñuela Ruiz.

La incorporación de tubería PVC de alta resistencia permitirá ejecutar una renovación de 210 metros lineales de redes, garantizando una infraestructura con mejores condiciones operativas para el manejo de las aguas servidas y aportando soluciones a las familias de la localidad.

GESTIÓN ARTICULADA

Esta intervención es resultado del trabajo conjunto entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; y el alcalde Tony García, orientado a dar respuesta a los requerimientos de las comunidades del municipio José Ángel Lamas.

La llegada del material permitirá avanzar hacia la renovación de las redes de aguas servidas, con la sustitución de 210 metros lineales de colectores que favorecerán el funcionamiento del sistema y aportarán mejores condiciones de vida para los habitantes de ambos sectores.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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