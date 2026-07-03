Gobierno Bolivariano de Aragua inspeccionó zonas hídricas del estado

Durante el despliegue aéreo, las autoridades evaluaron las condiciones del embalse de Zuata, la laguna de Taiguaiguay y el muro de contención de Mata Redonda y La Punta

CIUDAD MCY.- En el marco de las acciones preventivas y de monitoreo permanente en el estado Aragua, Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno, encabezó un sobrevuelo para inspeccionar las zonas hídricas de la entidad.

​La jornada orientada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, permitió evaluar el comportamiento del embalse de Zuata, la laguna de Taiguaiguay y el muro de contención de Mata Redonda y La Punta tras el doble sismo registrado el pasado 24 de julio.

En esta inspección, la secretaria general de Gobierno estuvo acompañada de Jesús Franco, director de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Aragua, y Anacarina Orihuela, directora estadal del Ministerio de Obras Públicas.

La actividad aérea permitió constatar de primera mano la estabilidad de los niveles y las estructuras hídricas para garantizar la tranquilidad de las comunidades.

Con esta jornada, el Gobierno Bolivariano mantiene el despliegue de los organismos de prevención y gestión de riesgo del estado tras eventos de origen natural.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: GBA