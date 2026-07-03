Gobierno Bolivariano de Aragua inspeccionó zonas hídricas del estado

Durante el despliegue aéreo, las autoridades evaluaron las condiciones del embalse de Zuata, la laguna de Taiguaiguay y el muro de contención de Mata Redonda y La Punta
CIUDAD MCY.- En el marco de las acciones preventivas y de monitoreo permanente en el estado Aragua, Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno, encabezó un sobrevuelo para inspeccionar las zonas hídricas de la entidad.
La jornada orientada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, permitió evaluar el comportamiento del embalse de Zuata, la laguna de Taiguaiguay y el muro de contención de Mata Redonda y La Punta tras el doble sismo registrado el pasado 24 de julio.
En esta inspección, la secretaria general de Gobierno estuvo acompañada de Jesús Franco, director de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Aragua, y Anacarina Orihuela, directora estadal del Ministerio de Obras Públicas.
La actividad aérea permitió constatar de primera mano la estabilidad de los niveles y las estructuras hídricas para garantizar la tranquilidad de las comunidades.
Con esta jornada, el Gobierno Bolivariano mantiene el despliegue de los organismos de prevención y gestión de riesgo del estado tras eventos de origen natural.
IRENE RODRÍGUEZ
FOTOS: GBA