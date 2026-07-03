TSJ ofrece apoyo institucional a familias afectadas por terremotos

En el Palacio de Justicia de Maracay se instaló un Centro de Atención Prioritario para Niños, Niñas y Adolescentes, como una medida de cuidado y salvaguarda a su integridad luego de los eventos sísmicos.

CIUDAD MCY.- En respuesta a la contingencia nacional por el doble terremoto suscitado el pasado 24 de junio, el Tribunal supremo de Justicia (TSJ) mantiene un despliegue permanente en las zonas afectadas, con el propósito de brindar apoyo institucional a las familias.

Bajo esa premisa, las magistradas y magistrados llegaron a la entidad aragüeña para sostener una mesa de trabajo con los presidentes de circuitos judiciales, en la que se surgieron estrategias principalmente para el resguardo de los niños, niño y adolecente.

La presidenta del ente, Caryslia Rodríguez, detalló que, un significativo número de funcionarios se encuentra en los distintos territorios con dos tareas vitales en el momento coyuntural: organizar y garantizar las capacidades internas del Poder Judicial, una medida de protección a los núcleos sociales.

RESULTADOS EN ARAGUA

Una de las acciones tomadas para el cuidado de la población fue la instalación de un Centro de Atención Prioritario para Niños, Niñas y Adolescentes, que opera en el Palacio de Justicia de Maracay.

A partir de este 3 de julio, en un horario comprendido de 08:30am hasta las 04:30pm, los usuarios podrán acceder a los siguientes servicios: medida de protección provisional de colocación familiar, orientación legal en materia de protección de NNA, apoyo biopsicosocial, asesoría y asistencia de los Tribunales Civiles y Penales.

El Primer Vicepresidente del TSJ, magistrado Elías Bittar Escalona, informó que, otro punto a desarrollar es la movilización de equipo de jueces, cuya finalidad es solventar las denuncias que involucran a los menores.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS :CORTESÍA