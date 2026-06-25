Presidenta (E) Rodríguez supervisa labores de rescate en Macuto por doble terremoto

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves un recorrido de inspección en el estado La Guaira para supervisar directamente las operaciones de salvamento tras el doble terremoto que afectó a la región.

El recorrido se concentró en las zonas de mayor impacto, donde el colapso de múltiples edificaciones mantiene desplegados a los cuerpos de seguridad y Protección Civil.

Durante su inspección en el terreno, constató la gravedad de los daños y acompañó a las brigadas que trabajan a contrarreloj. “Bueno, estamos aquí en Macuto, en el Estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapeadas por estructuras y edificios que colapsaron por el doble terremoto que tuvimos el día de ayer”, expresó.

La prioridad de la jornada de supervisión fue agilizar las maniobras de remoción de escombros para localizar a ciudadanos atrapados. En tal sentido, manifestó el respaldo absoluto del Ejecutivo a los afectados en este momento crítico: “Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”.

Asimismo, validó la llegada de soporte técnico extranjero para apuntalar los esfuerzos locales. “Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional”, detalló.

Finalmente, transmitió un mensaje de fe a la Nación: “Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas”.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA