Gobierno Bolivariano entrega 449 viviendas y fortalece plan crediticio inmobiliario

CIUDAD MCY .-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles sobre la entrega de hogares a 449 personas afectadas por el sismo del pasado 24 de junio, y la fase de asignación de créditos dentro del plan de financiamiento para la rehabilitación de inmuebles, condominios, alquileres y mercado secundario.

«Son 449 personas que hoy regresan a su hogar como esta hermosa familia, incluida su mascota Chanel, que hoy vuelven a reconstituir hogar en una vivienda», expresó.

El programa continúa otorgando respaldo económico directo a comunidades organizadas y propietarios afectados por la contingencia. «La felicidad, la felicidad compartida de saber que estamos avanzando y nosotros seguimos construyendo nuevas viviendas para fin de año, terminando viviendas para fin de año, apoyando con planes de financiamiento a la Junta de Condominio que permita recuperar edificios», aseguró la Mandataria.

De igual forma, la medida mantiene las facilidades crediticias para la reparación de inmuebles dañados e incentiva la dinamización del sector inmobiliario comercial. «Estamos entregando financiamiento a propietarios, personas que tienen su vivienda y necesitan arreglarla porque tuvieron impacto del terremoto», precisó la Mandataria.

«Otorgamos financiamiento para el mercado secundario y también para alquiler», finalizó.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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