Presidenta Delcy Rodríguez lideró reunión con sectores sindicales y empresariales

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles un encuentro de trabajo con los principales voceros de los sectores sindical, gremial y empresarial del país, con el propósito de evaluar temas estratégicos orientados a consolidar la estabilidad laboral, la paz social y el desarrollo productivo de la Nación.

La actividad contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo Nacional e integrantes de la representación sindical y empresarial, entre ellos la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira; el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro para la Educación, Héctor Rodríguez; el ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo; la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; y el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Christian Hernández.

Por el sector laboral participan Will Rangel, de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela (CBST); José Torres, en representación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); y Leida León, presidenta de la Alianza Sindical Independiente (ASI); mientras que por la representación empresarial asisten Felipe Capozzolo, por Fedecámaras, y Orlando Camacho, por Fedeindustria.

Durante la jornada, la mandataria nacional subrayó que el país se encuentra en un proceso de recuperación económica, puntualizando que el 91 por ciento de los ingresos está destinado a las reivindicaciones laborales y al sistema de protección social de las y los venezolanos.

De esta manera, el Ejecutivo Nacional reafirma su compromiso de mantener canales de comunicación abiertos con todos los sectores del país, consolidando alianzas estratégicas que fortalezcan la estabilidad social, impulsen el aparato productivo e introduzcan una nueva etapa de prosperidad y desarrollo integral para todo el pueblo venezolano.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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