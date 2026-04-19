Gobierno Bolivariano garantizó atención social en Ocumare de la Costa

Gracias a la articulación entre instituciones municipales, regionales y nacionales, se desplegaron el Sistema de Misiones Sociales: Somos Venezuela, Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, Programa de Parto Humanizado, alimentación, Misión abuelos y abuelas de la Patria, entre otros; para garantizar bienestar físico y social a la población de la costa aragüeña.

CIUDAD MCY.- Un total de 441 acciones, en materia de salud, fueron brindadas en el despliegue de atención social, que se llevó a cabo en el municipio Costa de Oro, en el estado Aragua, bajo las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El abordaje, se llevó a cabo en la cancha deportiva del sector Independencia, donde se brindaron consultas en medicina general, atención a personas con discapacidad, sesiones educativas, recorrido casa a casa y pesquisa de tensión arterial, peso y talla.

Gracias a la articulación entre instituciones municipales, regionales y nacionales, se desplegaron Misiones Sociales, Somos Venezuela, el Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, Programa de Parto Humanizado, alimentación, Misión abuelos y abuelas de la Patria, entre otros; para garantizar bienestar físico y social a la población de la costa aragüeña.

La jornada es el resultado del trabajo que ejecuta el Ejecutivo Nacional bajo las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo del Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESIA