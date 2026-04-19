Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Gobierno Bolivariano garantizó atención social en Ocumare de la Costa

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Abr 19, 2026

Gracias a la articulación entre instituciones municipales, regionales y nacionales, se desplegaron el Sistema de Misiones Sociales:  Somos Venezuela,  Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, Programa de Parto Humanizado, alimentación, Misión abuelos y abuelas de la Patria, entre otros; para garantizar bienestar físico y social a la población de la costa aragüeña.

CIUDAD MCY.- Un total de 441 acciones, en materia de salud, fueron brindadas en el despliegue de atención social, que se llevó a cabo en el municipio Costa de Oro, en el estado Aragua, bajo las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El abordaje, se llevó a cabo en la cancha deportiva del sector Independencia, donde se brindaron consultas en medicina general, atención a personas con discapacidad, sesiones educativas, recorrido casa a casa y pesquisa de tensión arterial, peso y talla.

Gracias a la articulación entre instituciones municipales, regionales y nacionales, se desplegaron Misiones Sociales, Somos Venezuela, el Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, Programa de Parto Humanizado, alimentación, Misión abuelos y abuelas de la Patria, entre otros; para garantizar bienestar físico y social a la población de la costa aragüeña.

La jornada es el resultado del trabajo que ejecuta el Ejecutivo Nacional bajo las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo del Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESIA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Gobierno Bolivariano garantizó atención social en Ocumare de la Costa

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Vicepresidente sectorial Cabello: En Venezuela se levantan las banderas de la paz y del cese al bloqueo

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta encargada Delcy Rodríguez ofrecerá este domingo un mensaje al país

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Deportes

Aragua se consagro campeón del Festival Nacional de Actividad Física

19 de abril de 2026 Rafael Velásquez