La Colonia Tovar se consolida como el destino preferido del fin de semana

‎«Con una afluencia de visitantes estimada en un 60%, el municipio Tovar demostró su dinamismo económico y atractivo turístico, registrando una alta concurrencia en paradas comerciales y restaurantes en lo que han designado como «Sábado de Turismo»

‎CIUDAD MCY.- La Colonia Tovar se consolidó una vez más como el destino preferido por propios y visitantes dentro del estado Aragua. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las autoridades locales, el municipio registró una notable actividad turística que, resalta el interés de la «Alemania del Caribe» como un punto de encuentro fundamental para el sano esparcimiento y recreación de las familias.

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‎Durante la jornada denominada «Sábado de Turismo», la Dirección de Turismo de la Alcaldía reportó una afluencia aproximada del 60% de visitantes, esta cifra evidencia el dinamismo y el atractivo de la zona, la cual se mantuvo con un flujo constante de personas que buscaron disfrutar del clima fresco, la gastronomía típica y la arquitectura característica de la región.

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‎El crecimiento económico fue uno de los aspectos más destacados de la jornada, observándose una alta concurrencia en paradas turísticas, ventas de hortalizas y restaurantes emblemáticos del municipio.

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‎Esta preferencia de los temporadistas por los servicios locales, refleja la confianza en la calidad de la atención tovareña y el impacto positivo que el turismo genera de manera directa en los emprendedores y comerciantes del sector.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: ALCALDÍA DE TOVAR

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