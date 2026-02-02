Gobierno bolivariano garantiza tratamiento gratuito a pacientes con hemofilia

CIUDAD MCY.- Este viernes, 30 de enero, la Corporación de Salud del estado Aragua, a través de la Farmacia de Alto Costo entregó factores de coagulación a pacientes con hemofilia, gracias a las políticas de protección social del Gobierno bolivariano.

En la actividad, se realizó la entrega a 13 pacientes entre niños y adultos, según indicación médica, recibieron factores VIII, Willebrand, Octaplex y Octanine; en aras de garantizar una mayor calidad de vida a estos pacientes con enfermedades crónicas.

Lisbeth Segovia, directora de la Farmacia de Alto Costo de Corposalud, expresó su agradecimiento a las políticas de salud emanadas del Presidente constitucional, Nicolás Maduro; bajo la articulación de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, de la vocera del poder popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

El tratamiento principal para la hemofilia consiste en la terapia de reemplazo, que implica la infusión intravenosa de concentrados de factor de coagulación (VIII para la tipo A, IX para la B) para prevenir o detener sangrados. Los enfoques modernos incluyen la profilaxis regular (evitar hemorragias antes de que ocurran), el uso de terapias no sustitutivas como el emicizumab (subcutáneo) y avances en terapia génica.

