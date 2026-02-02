Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Gobierno bolivariano garantiza tratamiento gratuito a pacientes con hemofilia

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Feb 2, 2026

CIUDAD MCY.- Este viernes, 30 de enero, la Corporación de Salud del estado Aragua, a través de la Farmacia de Alto Costo entregó factores de coagulación a pacientes con hemofilia, gracias a las políticas de protección social del Gobierno bolivariano.

En la actividad, se realizó la entrega a 13 pacientes entre niños y adultos, según indicación médica, recibieron factores VIII, Willebrand, Octaplex y Octanine; en aras de garantizar una mayor calidad de vida a estos pacientes con enfermedades crónicas.

Lisbeth Segovia, directora de la Farmacia de Alto Costo de Corposalud, expresó su agradecimiento a las políticas de salud emanadas del Presidente constitucional, Nicolás Maduro; bajo la articulación de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, de la vocera del poder popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

El tratamiento principal para la hemofilia consiste en la terapia de reemplazo, que implica la infusión intravenosa de concentrados de factor de coagulación (VIII para la tipo A, IX para la B) para prevenir o detener sangrados. Los enfoques modernos incluyen la profilaxis regular (evitar hemorragias antes de que ocurran), el uso de terapias no sustitutivas como el emicizumab (subcutáneo) y avances en terapia génica.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reunió con Laura Dogu, Encargada de Negocios de los EEUU

2 de febrero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

PSUV anuncia vigilia y gran marcha a un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

2 de febrero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Venezuela se prepara para la primera Consulta Nacional Popular 2026

2 de febrero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Realizada reunión de Gestión Territorial en la UCV

2 de febrero de 2026 Milexis Pino