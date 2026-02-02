UEN Cacique Guaracarima arribó a 52 años educando al semillero de la Patria

CIUDAD MCY.- Con alegría y entusiasmo, este lunes 2 de febrero la Unidad Educativa Nacional Cacique Guaracarima en la ciudad de La Victoria cumplió 52 años de fundada. Es una de las instituciones educativas de mayor renombre en el Municipio José Félix Ribas, ubicada en el urbanismo La Mora.

La institución fue fundada el 2 de febrero de 1974, iniciando sus actividades en la avenida 32 del referido urbanismo, bajo el nombre de quien fuese el último jefe de la tribu Los Meregotos, fuel defensor de la región aragüeña ante el asedio español, luego del asesinato del cacique Guaicaipuro.

En sus inicios tuvo en la primera directiva a Isabel Vasconcelos y Beatriz de Mota, como parte del personal docente fundadoras del plantel. Hoy funciona con el mismo horizonte formador, y desde 1987 fue reubicada hasta la presente fecha en la avenida 24 de La Mora.

Este lunes se le cantó cumpleaños por parte de los docentes, estudiantes, personal obrero y administrativo, para el día martes 03 habrá un desfile a las 10 de la mañana en los alrededores de la institución, para el día miércoles, tendremos juegos recreativos, el jueves celebraremos un taller de elaboración de burras para estudiantes, docentes, representantes, comunidad, y finalmente el viernes 06 de febrero, se realizará una actividad cultural con recitado de poemas, dibujos, y exhibición de políticas educativas.

CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA