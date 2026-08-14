Plan Venezuela Renace consolidó abordaje de salud preventivo en el municipio Ribas

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de afianzar el sistema de prevención primaria en las zonas rurales del municipio José Félix Ribas, el Sistema Público Nacional de Salud ejecutó una provechosa jornada médico integral en las inmediaciones del Consultorio Popular Tipo II (CPT II) «El Arco», ubicado en el sector Pie de Cerro. Esta movilización comunitaria responde a las directrices emanadas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quienes junto a la gobernadora Joana Sánchez, ejecutan las acciones del Plan Venezuela Renace para resguardar la salud del pueblo aragüeño.

Bajo la supervisión de la doctora responsable Leidyvin García, los equipos básicos de salud lograron consolidar un total de 32 consultas médicas gratuitas dirigidas a las familias de este importante eje productivo. El despliegue no se limitó a la atención en el centro de salud, sino que sumó un riguroso abordaje domiciliario logrando visitar un total de 10 familias vulnerables en sus propios hogares, facilitando la captación temprana de patologías y garantizando la equidad en el acceso a la medicina de forma directa.

La jornada concentró gran parte de sus esfuerzos en el control de enfermedades crónicas no transmisibles y el resguardo de la primera infancia, logrando la ejecución de 16 pesquisas de hipertensión arterial y 8 pruebas de despistaje para diabetes mellitus. Asimismo, en sintonía con las políticas de promoción de salud, el personal de enfermería realizó la valoración clínica nutricional a 9 niños del sector y dictó una charla educativa sobre los beneficios de la lactancia materna a 15 madres gestantes y lactantes de la comunidad.

Al evaluar los resultados de esta jornada en Pie de Cerro, la autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, ratificó el valor de mantener a los médicos en constante despliegue. «Llevar la salud preventiva a nuestras zonas rurales y de difícil acceso es parte fundamental de esta Venezuela humana que estamos consolidando; seguimos sumando esfuerzos para diagnosticar a tiempo, educar a las familias y asegurar que la protección del Gobierno Bolivariano llegue a cada hogar aragüeño», puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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