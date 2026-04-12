Gobierno bolivariano supervisa despliegue de inmunización contra la fiebre amarilla en Aragua

CIUDAD MCY.- Como parte de la agenda ministerial, en el estado Aragua, Mauricio Vega, viceministro de hospitales del Ministerio de Salud, conjuntamente con la autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, realizó un acompañamiento y verificación a los puntos de inmunización contra la Fiebre Amarilla en los municipios Zamora y San Casimiro.

El primer encuentro tuvo lugar en la Dirección de Epidemiología en Villa de Cura, uno de los municipios priorizados, donde sostuvo una reunión con el equipo del Programa Ampliado de Inmunización, Salud Ambiental y la directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), con el propósito de evaluar el desarrollo y protocolos de atención en los despliegues de inmunización contra la fiebre amarilla realizados en la región.

La supervisión continuó en la Clínica Especializada de San Casimiro, donde conversó con el equipo de epidemiología, personal médico y de enfermería del centro de salud, para conocer el progreso de la vigilancia epidemiológica en el Sur de Aragua, a fin de garantizar la mayor cobertura de dosis a la población.

La autoridad nacional, aprovechó la visita para acompañar al personal de enfermería hasta el Ambulatorio Vallecito, sector priorizado contra la fiebre amarilla, para conocer el despliegue ejecutado y la distribución de biológicos en el sector.

Vega reconoció el trabajo y esfuerzo de todo el personal del Programa Ampliado Inmunizado (PAI) en cada uno de los sectores, que se ha trabajado diariamente con dedicación y disciplina en los recorridos casa a casa, bajo los lineamientos de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

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