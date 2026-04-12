Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Iniciaron plan de mantenimiento preventivo en quebradas de Bolívar

PorLuisa Pedroza

Abr 12, 2026

Las labores incluyen limpieza, despeje y acondicionamiento de los afluentes, acciones fundamentales para reducir los riesgos de anegaciones en las comunidades.

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de proteger a las familias ante la próxima temporada de lluvias, la alcaldesa Marisol Rodríguez dio inicio al Plan Pre-Lluvias en el municipio Bolívar, comenzando con el mantenimiento integral de la quebrada de Pipe.

Esta acción preventiva busca garantizar el adecuado flujo de las aguas y minimizar riesgos asociados a posibles desbordamientos, como parte de las políticas de protección civil y fortalecimiento de los servicios públicos en la jurisdicción.

El operativo cuenta con el respaldo logístico de la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, así como con la articulación del Poder Popular a través de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, consolidando un trabajo conjunto en beneficio de las comunidades.

Las labores incluyen limpieza, despeje y acondicionamiento de la quebrada, acciones fundamentales para reducir la vulnerabilidad de los sectores cercanos a las riberas de los afluentes y así resguardar la seguridad de los habitantes de San Mateo.

Con este despliegue, la gestión municipal reafirma su compromiso con la prevención y la atención oportuna a posibles riesgos, avanzando en la construcción de un municipio más seguro y preparado ante condiciones climáticas adversas.

PRENSA BOLIVAR 

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Mundo

Autoridades electorales presentarán denuncia por retrasos en votaciones peruanas

12 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Venezuela

Venezuela lamenta tragedia por estampida en monumento histórico de Haití

12 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Se fortalece la atención social en Bolivar con jornada en comunidades

12 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Iniciaron plan de mantenimiento preventivo en quebradas de Bolívar

12 de abril de 2026 Luisa Pedroza