Iniciaron plan de mantenimiento preventivo en quebradas de Bolívar

Las labores incluyen limpieza, despeje y acondicionamiento de los afluentes, acciones fundamentales para reducir los riesgos de anegaciones en las comunidades.

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de proteger a las familias ante la próxima temporada de lluvias, la alcaldesa Marisol Rodríguez dio inicio al Plan Pre-Lluvias en el municipio Bolívar, comenzando con el mantenimiento integral de la quebrada de Pipe.

Esta acción preventiva busca garantizar el adecuado flujo de las aguas y minimizar riesgos asociados a posibles desbordamientos, como parte de las políticas de protección civil y fortalecimiento de los servicios públicos en la jurisdicción.

El operativo cuenta con el respaldo logístico de la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, así como con la articulación del Poder Popular a través de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, consolidando un trabajo conjunto en beneficio de las comunidades.

Las labores incluyen limpieza, despeje y acondicionamiento de la quebrada, acciones fundamentales para reducir la vulnerabilidad de los sectores cercanos a las riberas de los afluentes y así resguardar la seguridad de los habitantes de San Mateo.

Con este despliegue, la gestión municipal reafirma su compromiso con la prevención y la atención oportuna a posibles riesgos, avanzando en la construcción de un municipio más seguro y preparado ante condiciones climáticas adversas.

PRENSA BOLIVAR

FOTO:CORTESIA