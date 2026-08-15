Gobierno de Aragua avanza en el fortalecimiento del Hospital de la Familia en Girardot

CIUDAD MCY.-Dando continuidad a las políticas de atención social y optimización de la red pública de salud, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, y bajo orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez, mantiene en pleno despliegue el plan de rehabilitación integral del Hospital de la Familia (antiguo Hospital de Los Samanes), ubicado en el municipio Girardot.

Con el objetivo de verificar de primera mano la calidad y efectividad de las labores, el Secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, Orlando Molina, realizó un recorrido de inspección y supervisión técnica por las instalaciones del centro hospitalario. Durante la jornada, la autoridad constató el avance físico de los trabajos que actualmente ejecuta el equipo especializado de la empresa estatal Construaragua.

Estas labores contemplan la adecuación de áreas clave de atención médica, mantenimiento preventivo y correctivo de servicios esenciales, reestructuración de espacios operativos y mejoras acabadas en infraestructura. El despliegue permanente de Construaragua busca asegurar espacios modernos, seguros y acondicionados para ofrecer una atención digna e integral a las familias aragüeñas.

Con estas acciones, la gestión regional ratifica su compromiso irrestricto con la consolidación de infraestructuras de salud de primer nivel al servicio de todo el pueblo.

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