Municipio Urdaneta consolida transformación social con despliegue comunitario y obras de salud

CIUDAD MCY.-Manteniendo firme la ruta de atención social en los territorios, se llevó a cabo una gran jornada integral en el sector Los Conucos de San José, perteneciente a la Comuna Agroturística Taguay. La actividad desplegó servicios de salud, bienestar y recreación con el objetivo de garantizar atención directa a las familias de la zona y sectores aledaños.

​Durante el despliegue, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, destacó el compromiso de la gestión local con el desarrollo y la protección de la población en el marco de las políticas nacionales de atención.

​»Seguimos consolidando la Cuarta Transformación Social, llevando servicios de calidad, medicina y recreación para nuestros niños, jóvenes, adultos y abuelos», afirmó el mandatario municipal.

En otro orden de ideas, ​en el marco de la agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento del sistema público de salud, las autoridades municipales inspeccionaron la Clínica Popular Tipo 2 de Barbacoas con el fin de coordinar los trabajos de acondicionamiento y modernización que se ejecutarán en sus instalaciones.

​El proyecto de rehabilitación contempla la intervención prioritaria de importantes áreas para el centro asistencial, como la maternidad en la que se hará una adecuación integral de la sala de parto.

Igualmente, ​se recuperarán las áreas de hospitalización, nebulización y recepción. «Trabajos que incluirán renovación en la fachada, junto a la revisión y optimización del sistema de agua potable y el sistema de aguas servidas», enfatizó el mandatario local.

El alcalde Julio Melo concluyó diciendo que e​stas intervenciones responden a los lineamientos emitidos por la gerencia regional y nacional para garantizar instalaciones eficientes y dignas. «Tras culminar los trabajos de infraestructura y equipamiento, se prevé la entrega formal de estos espacios renovados junto a las autoridades regionales para el servicio directo de toda nuestras comunidades del municipio Urdaneta y sus alrededores», apuntó.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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