Mincyt impulsa la ciencia en Aragua con la entrega de kits “Pequeños Ingenieros”

La entidad promueve activamente el talento científico juvenil mediante la dotación de herramientas tecnológicas avanzadas en sus instituciones educativas.

CIUDAD MCY.- El Programa Nacional Semilleros Científicos, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), lideró la iniciativa a través del ente territorial, Fundacite Aragua, una jornada donde se consolidó la entrega formal de 30 kits educativos denominados pequeños ingenieros.

La actividad se ejecutó en el Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT), un espacio tecnológico que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Escuela Técnica de Artes Musicales Federico Villena, este despliegue contó con la participación y el acompañamiento técnico del equipo del Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias y la Fundación Infocentro.

Importante destacar que ambas instituciones trabajan en una articulación estratégica orientada a fortalecer el aprendizaje práctico de los estudiantes en las áreas fundamentales de robótica, programación y electrónica. Cabe destacar que los kits tecnológicos distribuidos, están compuestos por herramientas de vanguardia que incluyen tarjetas microcontroladoras ESP32 y diversos sensores integrados.

El equipamiento también añade tres tipos de motores (paso a paso, servo motor y DC), junto a los cables y conectores esenciales para el diseño y desarrollo de proyectos autónomos. Posteriormente al acto de entrega, los jóvenes estudiantes de la Escuela Técnica de Artes Musicales Federico Villena asistieron a una inducción técnica especializada.

Por último, durante la formación, los facilitadores explicaron el uso del software Autana, una plataforma de programación por bloques que simplifica la comprensión de la lógica computacional aplicada a los dispositivos recibidos; esta iniciativa de pequeños ingenieros, constituye una política pública diseñada para despertar vocaciones tempranas en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en niños, niñas y jóvenes, donde la meta final es potenciar el pensamiento lógico, la creatividad y la innovación tecnológica nacional directamente desde las aulas de clase del territorio aragüeño.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTO: CORTESÍA