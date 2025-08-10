Gobierno de Aragua coordina labores preventivas ante la temporada de lluvias

*** El despliegue incluye operativos en puntos estratégicos de la región, con trabajos preventivos que fortalecen la infraestructura hídrica del estado***

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por mitigar los riesgos de las precipitaciones que se prevén en la región, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, informó a través de un material audiovisual en sus redes sociales sobre las acciones que se llevan a cabo en el marco del Plan Pre Lluvias 2025.

La mandataria destacó que actualmente se ejecutan trabajos de desazolve en el Río Aragua, específicamente en la zona de las «compuertas», en donde confluyen las vertientes de los municipios Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, José Ángel Lamas y Sucre.

En este sentido, acompañada por Carlos Guzmán, Víctor Bravo, Tony García y Wilson Coy, alcaldes de los mencionados municipios, la gobernadora explicó que el trabajo se realiza desde el pasado 6 de enero, asegurando que se ha avanzado significativamente en la limpieza y rehabilitación de los espacios territoriales y afluentes que conducen al Dique Aragua.

Además, hizo un llamado a la conciencia refiriéndose a la importancia de mantener las obras en condiciones óptimas.

“Lo que estamos mostrando es el resultado de un esfuerzo conjunto para garantizar que, durante este periodo de lluvias, nuestra gente esté tranquila, con la certeza de que estamos trabajando para mitigar cualquier riesgo”, manifestó Sánchez.

MONITOREO DEL RÍO TUY

Asimismo, la máxima autoridad regional destacó el monitoreo exhaustivo del caudal del Río Tuy en Las Tejerías, por parte del alcalde del municipio Santos Michelena, Régulo La Cruz, señalando la importancia de estas acciones.

Al respecto, el mandatario local detalló que actualmente se ejecutan trabajos de dragado en puntos estratégicos, gracias a la articulación con el Ministerio de Ecosocialismo y el apoyo directo del Gobierno Regional.

“Este trabajo no sería posible sin el respaldo del pueblo de Las Tejerías, que confió en una gestión que articula y trabaja en unidad con los diferentes niveles de gobierno. Seguimos en la calle, más territorio, menos escritorio, por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, señaló el burgomaestre.

De esta forma, el Plan Pre Lluvia 2025 continúa ejecutándose de forma coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, reafirmando el compromiso de las autoridades regionales y municipales de garantizar la protección y seguridad de los habitantes del estado Aragua ante las contingencias climáticas.

REINYMAR TOVAR |FOTOS| GBA