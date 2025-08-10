‎Plan vacacional Reír 2025 llegó a Mariño

‎*** Durante cuatro semanas, la muchachada y adultos mayores de la jurisdicción disfrutarán actividades recreativas, deportivas y formativas ***

Ciudad MCY.- En las instalaciones del Parque Recreacional El Samán, tuvo lugar el lanzamiento del Plan Vacacional Reír 2025 capítulo Santiago Mariño, un programa impulsado por el Gobierno Bolivariano con el objetivo de ofrecer a la muchacha un receso escolar divertido y en sano esparcimiento.

‎

‎Más de 5 mil niños, niñas y adolescentes de esa jurisdicción vivenciarán momentos de entretenimiento, tanto en espacios comunitarios como sitios de interés turístico, durante un período de cuatro semanas, gracias al apoyo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

‎

‎El alcalde Carlos Guzmán acompañó la jornada inicial, y destacó la importancia que posee esta acción para la generación de relevo.

«Es una estrategia de la Cuarta Transformación (…) estamos garantizando el derecho constitucional a la recreación».

‎

‎A través de visitas guiadas, cantos, juegos lúdicos y tradicionales, disciplinas deportivas, talleres, pintacaritas, atención especializada y mucho más, el Ejecutivo nacional, regional y municipal, hacen posible llevar la mayor suma de felicidad a los habitantes jóvenes, así como, a los adultos mayores, pues ellos también están incluidos dentro del cronograma.

‎

‎Algunos de los sitios a recorrer son el río Polvorín, Parque Acuático de Maracay, parques dentro de la municipalidad, asimismo, se mantendrán activos en la parroquia Chuao.

‎

‎Es valioso mencionar que, más allá de las risas y alegría, el Plan Vacacional Reír 2025 promueve el vivir bien, enseñanzas e identidad.

«Tenemos actividades que vienen a fortalecer valores y espacios de formación», aseguró Guzmán.

‎

‎Miembros de la Dirección local de Turismo, Juventud, Cultura, Salud; equipo de recreadores, Prevención del Delito, Policía Municipal, y Protección Civil, son los encargados de llevar a efecto el importante evento vacacional, complementado las acciones del Plan Escuelas Abiertas.

‎‎Thaimara Ortiz |Fotos | Alcaldía de Mariño



‎

‎