GBA implementa abordaje integral al Eje Costero

CIUDAD MCY.- ‎En miras de impulsar la productividad del litoral, el Ejecutivo regional liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, puso en marcha el Plan del Desarrollo de las Costas de Aragua, mediante un abordaje integral y ordenamiento territorial.

Como punto de partida, el gabinete tomó el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

‎Los Secretarios Sectoriales, junto a representantes de entes adscritos a la Gobernación, realizaron un despliegue multidisciplinario en los 26 consejos comunales de la jurisdicción y seis salas de Autogobierno.

‎El trazado augura el mejoramiento del sistema de salud, embellecimiento de los espacios públicos, optimización de los servicios, rehabilitación de las vías terrestres, entre otros aspectos.

‎Estas acciones pretenden solucionar las necesidades de la población, para así garantizar condiciones de vida digna y prósperas, teniendo como fundamento las estrategias del Plan de las 7T y Plan de la Aragüeñidad.

‎La cuenta oficial del GBA, a través de un audiovisual colgado en la cuenta de Instagram @gobiernoaragua, detalló que «con este proyecto vamos a consolidar el bienestar social, fortalecimiento de la economía local y garantizar una experiencia turística segura, y de calidad».

‎Thaimara Ortiz |Fotos | GBA