Gobierno de Aragua desplegó primer contingente de ayuda humanitaria

CIUDAD MCY.-Por instrucciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, el Gobierno regional activó un despliegue multidisciplinario desde el centro de acopio principal ubicado en el Instituto Regional del Deporte Aragüeño (IRDA). Desde allí, se coordinó la clasificación y salida de los primeros insumos recaudados gracias a la solidaridad del pueblo aragüeño para atender a las comunidades locales afectadas por los recientes sismos del 24 de junio, así como el envío de una avanzada de apoyo hacia el estado La Guaira.

Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno, informó que este centro de acopio centraliza las donaciones de diversos puntos de la entidad. Las primeras rutas de atención local están dirigidas a los municipios Tovar, Girardot (parroquia Choroní) y Santiago Mariño, priorizando las zonas rurales de difícil acceso.

Por su parte, Gipsy Colmenares, Secretaria de la Cuarta Transformación (4T), anunció que el pasado viernes 26 partió una primera avanzada de aproximadamente 15 camiones cargados de ayuda humanitaria hacia el estado La Guaira, en un esfuerzo coordinado entre los gobernadores de ambas entidades y el Estado Mayor de Sucesos Adversos.

Aunque la respuesta del pueblo ha sido masiva, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a los voluntarios para priorizar los siguientes insumos esenciales en las próximas donaciones, agua potable,

alimentos no perecederos, pañales (tanto para niños como para adultos),

zapatos cómodos y deportivos (en buen estado o nuevos), así como

cobijas y colchonetas (para el centro de refugio ya habilitado en los espacios del IRDA).

«También, se requieren insumos médicos específicos tales como tapabocas, solución fisiológica al 0.9%, suero y Diclofenac, estos aportes serán clasificados para luego ser despachado», informó Colmenares.

*OPERATIVO LAS 24 HORAS*

Las autoridades enfatizaron que el centro de acopio del IRDA funciona las 24 horas del día sin restricción de horario, contando con equipos organizados por guardias y un valioso cuerpo de voluntarios que reciben y clasifican los insumos.

Asimismo, se informó que este sábado 27 de junio se incorporará envío de maquinaria pesada y frentes de trabajo manual con herramientas (palas y equipos de remoción) para labores de apoyo en La Guaira. Toda la movilización civil y de personal médico se está ejecutando de manera estrictamente programada y bajo la autorización de los ministerios competentes y el Gobierno nacional para garantizar que la ayuda sea eficiente y oportuna.

«La araguañidad se demuestra en las dificultades. Estamos recibiendo voluntades a toda hora y aquí seguiremos, articulados como un solo gobierno, el tiempo que sea necesario para respaldar a nuestras familias y a nuestros hermanos venezolanos», concluyeron las autoridades.

PRENSA GBA

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