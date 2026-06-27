Tovar ejecuta acciones simultáneas de atención, vialidad y asistencia social tras sismos

El operativo incluye atención en comunidades, despeje de vías estratégicas y entrega de 4 mil 700 bolsas de alimentos a familias afectadas en el Eje Este de la entidad.

CIUDAD MCY.- Las autoridades del municipio Tovar, junto a equipos del Gobierno regional, mantienen un despliegue operativo en distintas comunidades de la jurisdicción. Las acciones abarcan atención social, supervisión de zonas vulnerables, despeje de vías y distribución de alimentos.

Desde la localidad, el presidente de la Fundación Parques de Aragua, Manuel Pérez junto al alcalde Maximiliano Suárez encabezó parte del recorrido de verificación y asistencia directa a las familias impactadas, en compañía de equipos de seguridad.

ATENCIÓN EN TERRITORIO ACTIVO

Los equipos se encuentran desplegados en comunidades como Las Hernández, donde se efectúa atención directa a familias, así como en otros puntos del eje Costa Montaña, que comprende sectores desde Portachuelo, Londón hasta Puerto Maya, bajo supervisión interinstitucional.

En el territorio, se verifican condiciones de viviendas, se levantan reportes técnicos y se canaliza asistencia inmediata a los casos priorizados, en articulación con organismos de seguridad y gestión de riesgo.

DESPLIEGUE EN COSTA MONTAÑA

A través de sus redes sociales, el alcalde detalló que el operativo se mantiene activo en varias zonas del municipio, especialmente en aquellas con mayor impacto.

En este trabajo conjunto participan equipos de la Gobernación del estado Aragua, encabezados por los trabajadores de Vías de Aragua además de cuerpos de seguridad ciudadana y la estructura de la Alcaldía.

APOYO HUMANITARIO

Como parte del componente social de la atención, el municipio Tovar recibió 4 mil 700 bolsas de alimentos provenientes del Ministerio para la Alimentación, destinadas a familias afectadas por los sismos.

La jornada de recepción contó con el acompañamiento de autoridades, incluyendo el alcalde del municipio Camatagua, Duglas Seijas; representantes de Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) e Instituto Nacional de Nutrición (INN); así como efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana.

El alcalde Suárez agradeció el respaldo institucional y destacó que la distribución se realizará de forma organizada entre las comunidades priorizadas, en función de los registros sociales y técnicos realizados en la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR

FOTO : CORTESIA