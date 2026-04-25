Municipio Bolívar certificó 22 nuevas emprendedoras de la fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios

Esta jornada de formación busca consolidar la transformación apostando por el talento local y el bienestar integral de la ciudadanía a través del conocimiento y el trabajo productivo

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto que resalta el empoderamiento femenino y el desarrollo local, la Fundación Casa de la Mujer “Guerreras de Dios” realizó la entrega de certificados a 22 mujeres del municipio Bolívar, quienes culminaron exitosamente su proceso de capacitación y formación productiva en distintas áreas de conocimiento.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal brindar herramientas técnico-prácticas que permitan a las participantes alcanzar la autonomía económica y fortalecer sus proyectos personales, transformándolos en motores de sustento para sus familias y la comunidad. El programa de formación ha sido posible gracias al trabajo articulado con la gestión de la alcaldesa Marisol Rodríguez.

Importante destacar que cuya administración ha priorizado el respaldo a las iniciativas de desarrollo social y el impulso decidido al emprendimiento femenino en la jurisdicción.

«Estamos reafirmando nuestro compromiso de generar espacios de formación y acompañamiento continuo, ya que al ver a estas 22 mujeres dar un paso firme hacia su crecimiento personal es el reflejo del progreso que queremos para todo el municipio», destacaron representantes de la fundación durante el evento.

Cabe mencionar que, con esta certificación, la Fundación Casa de la Mujer “Guerreras de Dios” consolida su rol como eje transformador, apostando por el talento local y el bienestar integral de la ciudadanía a través del conocimiento y el trabajo productivo.

PRENSA MUNICIPIO BOLÍVAR

FOTO: CORTESÍA